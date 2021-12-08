Панарин набрал 500-е очко в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

30-летний россиянин набрал 500-е очко в НХЛ. Для этого ему потребовалось 457 матчей. На его счету 172 гола и 323 результативные передачи.

Панарин стал 49-м игроком в истории НХЛ, набравшим 500 очков в 457 или менее матчах. Также он является одним из пяти ныне играющих хоккеистов с таким результатом (Макдэвид, Кросби, Овечкин, Малкин).