Российский форвард Евгений Малкин во время видеоконференции, организованной НХЛ, рассказал о том, как проводит время на карантине, и назвал лучшего российского хоккеиста в этом сезоне.

— Сложно все. Не так много упражнений, которые можно делать дома. Тренируюсь по видеосвязи со своим тренером. Много бегаю на беговой дорожке. Главное — не перетренироваться. Потому что мышцы болят, а восстановительные процедуры сейчас невозможно найти.

Мы уже полтора месяца не катались. Это очень долго. Льда не хватает. И если сезон возобновиться, надо минимум две-три недели тренировочного лагеря. Я не представляю, как можно два месяца не кататься, а потом выйти и сразу плей-офф играть.

— Кто лучший из россиян в этом сезоне НХЛ?

— Панарин. У него лучший сезон в карьере. Он в порядке.

— С кем из партнеров по команде вы бы хотели быть в карантине, а с кем — нет?

— Как можно полтора месяца на карантине с мужиком провести? Я даже сообщения одноклубников не читаю. Но у нас все уже соскучились, по видеосвязи общаемся.

— Если бы вы могли сесть между двумя хоккеистами любой эпохи в раздевалке и поговорить с ними о хоккее, кого выбрали бы?

— Когда я был маленький, мне очень нравилась игра двух игроков «Колорадо»: Петера Форсберга и Джо Сакика. У меня даже куртка «Эвеланш» была. И кепка. Болел за них в великом противостоянии с «Детройтом». Я не знаком ни с Форсбергом, ни с Сакиком.

— Что самое хорошее вы пережили за время самоизоляции?

— Выспался. Отдохнул, провел время с семьей. Мы в семье так сдружились за это время, стали как товарищи. Стараюсь сына поставить на роликовые коньки. Хочу, чтобы когда все закончилось — он уже встал на коньки.