Бобровский признан первой звездой матча «Оттава» — «Флорида»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Оттава» — «Флорида» (0:6). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил все 30 бросков по своим воротам.