Овечкина признали третьей звездой матча «Вашингтон» — «Даллас»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Даллас» (4:5 Б).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. Он сделал одну голевую передачу и достиг отметки в 1500 набранных очков в НХЛ.

Второй звездой стал нападающий «Старз» Роопе Хинтц, который оформил дубль. Возглавил тройку форвард «Кэпс» Дилан Строум, забросивший две шайбы и достигший отметки в 100 голов в лиге.