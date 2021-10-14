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Овечкин забросил первую за 13 сезонов шайбу в меньшинстве

07:12
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:1). В середине третьего периода он забросил при игре в меньшинстве. Для него это 732-й гол за карьеру в НХЛ.

Впервые с сезона-2008/09 Овечкин отметился заброшенной шайбой при игре в меньшинстве.

Также в этой встрече Овечкин забросил еще одну шайбу и сделал две голвые передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора
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