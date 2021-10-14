Овечкин забросил первую за 13 сезонов шайбу в меньшинстве

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:1). В середине третьего периода он забросил при игре в меньшинстве. Для него это 732-й гол за карьеру в НХЛ.

Впервые с сезона-2008/09 Овечкин отметился заброшенной шайбой при игре в меньшинстве.

The Russian connection, nice dish by Evgeny Kuznetsov to Alex Ovechkin for his 2nd goal of the night, 5-1 #allcaps ?? pic.twitter.com/Qt9l7DerXr — Alex Micheletti (@AlexMicheletti) October 14, 2021

Также в этой встрече Овечкин забросил еще одну шайбу и сделал две голвые передачи.