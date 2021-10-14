Овечкин получил топор лучшему нападающему «Вашингтона» в матче: новая традиция команды в стиле «Викингов»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил от команды топор в качестве награды за игру в матче против «Рейнджерс» (5:1).

В новом сезоне «Кэпиталз» вручают эту награду лучшему нападающему по итогам прошедшей встречи. Также команда после матча с «Рейнджерс» подарила щит вратарю Витеку Ванечеку, который отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.

kid hands an axe to his childhood hero



this team is awesome https://t.co/vktRY1bj7h — Washington Capitals (@Capitals) October 14, 2021

В матче с «Рейнджерс» Овечкин забросил две шайбы и сделал две голевых передачи. По итогам встречи россиянин поднялся на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, теперь на его счету 732 гола в лиге.