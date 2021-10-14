Овечкин получил топор лучшему нападающему «Вашингтона» в матче: новая традиция команды в стиле «Викингов»
06:47
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил от команды топор в качестве награды за игру в матче против «Рейнджерс» (5:1).
В новом сезоне «Кэпиталз» вручают эту награду лучшему нападающему по итогам прошедшей встречи. Также команда после матча с «Рейнджерс» подарила щит вратарю Витеку Ванечеку, который отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.
kid hands an axe to his childhood hero— Washington Capitals (@Capitals) October 14, 2021
this team is awesome https://t.co/vktRY1bj7h
В матче с «Рейнджерс» Овечкин забросил две шайбы и сделал две голевых передачи. По итогам встречи россиянин поднялся на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, теперь на его счету 732 гола в лиге.
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