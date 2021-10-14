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Овечкин получил топор лучшему нападающему «Вашингтона» в матче: новая традиция команды в стиле «Викингов»

06:47
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил от команды топор в качестве награды за игру в матче против «Рейнджерс» (5:1).

В новом сезоне «Кэпиталз» вручают эту награду лучшему нападающему по итогам прошедшей встречи. Также команда после матча с «Рейнджерс» подарила щит вратарю Витеку Ванечеку, который отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.

В матче с «Рейнджерс» Овечкин забросил две шайбы и сделал две голевых передачи. По итогам встречи россиянин поднялся на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, теперь на его счету 732 гола в лиге.

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Иван Торопцев все материалы автора
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