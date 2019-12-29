Овечкин забросил «Каролине» с передачи Орлова. Видео

«Вашингтон» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». В середине второго периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Ассистировал ему соотечественник Дмитрий Орлов. Для одного это 24-я заброшенная щайба, а для второго — 13-я голевая передача в этом сезоне.

Hello from Ovi's office pic.twitter.com/eVxV0gJqHt — Washington ?? Capitals (@Capitals) December 29, 2019