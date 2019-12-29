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Овечкин забросил «Каролине» с передачи Орлова. Видео

04:28
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«Вашингтон» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». В середине второго периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Ассистировал ему соотечественник Дмитрий Орлов. Для одного это 24-я заброшенная щайба, а для второго — 13-я голевая передача в этом сезоне.

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