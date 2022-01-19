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Сегодня, 03:44

Овечкин забросил 27-ю шайбу в сезоне. Видео

Евгений Козинов
Корреспондент

«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ проитв «Виннипега». В конце первого периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин, сделав счет 1:2.

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 27-й в текущем регулярном чемпионате.

Овечкин набрал 1375 очко в карьере и обошел Майка Модано, выйдя на чистое 24-е место по количеству очков в истории НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Виннипег Джетс
11
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НХЛ: «Вашингтон» — «Виннипег», «Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» и другие матчи 19 января

Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1375-го очка Овечкина. Текущее положение
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 25 14 54
2 Каролина 35 25 10 52
3 Питтсбург 38 23 15 51
4 Вашингтон 39 21 18 51
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 38 13 25 33
8 Айлендерс 31 12 19 30
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 38 11 27 29
7 Оттава 31 11 20 24
8 Монреаль 37 7 30 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 25 11 53
2 Сент-Луис 39 23 16 51
3 Нэшвилл 40 24 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 35 18 17 38
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 37 9 28 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 23 17 48
2 Лос-Анджелес 39 20 19 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 38 17 21 37
8 Сиэтл 38 11 27 26
Результаты / календарь
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24.01
19.01 03:00
Филадельфия – Айлендерс
- : -
19.01 03:00
Айлендерс – Коламбус
 - : -
19.01 03:00
Бостон – Каролина
 - : -
19.01 03:00
Вашингтон – Виннипег
 - : -
19.01 03:00
Оттава – Баффало
 - : -
19.01 03:00
Филадельфия – Детройт
 - : -
19.01 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 - : -
19.01 04:30
Даллас – Монреаль
 - : -
19.01 05:00
Калгари – Флорида
 - : -
19.01 05:00
Эдмонтон – Чикаго
 - : -
19.01 06:30
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 30 2.08
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