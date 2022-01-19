Овечкин забросил 27-ю шайбу в сезоне. Видео

«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ проитв «Виннипега». В конце первого периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин, сделав счет 1:2.

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 27-й в текущем регулярном чемпионате.

Овечкин набрал 1375 очко в карьере и обошел Майка Модано, выйдя на чистое 24-е место по количеству очков в истории НХЛ.