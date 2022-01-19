Овечкин забросил 27-ю шайбу в сезоне. Видео
«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ проитв «Виннипега». В конце первого периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин, сделав счет 1:2.
Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 27-й в текущем регулярном чемпионате.
Овечкин набрал 1375 очко в карьере и обошел Майка Модано, выйдя на чистое 24-е место по количеству очков в истории НХЛ.
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|И
|В
|П
|О
|1
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|36
|25
|11
|53
|2
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|3
|Нэшвилл
|40
|24
|16
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|35
|18
|17
|38
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|37
|9
|28
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|23
|17
|48
|2
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|45
|3
|Анахайм
|41
|19
|22
|45
|4
|Сан-Хосе
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|7
|Ванкувер
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|17
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|37
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24.01
|19.01
|03:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|19.01
|03:00
|
Айлендерс – Коламбус
|- : -
|19.01
|03:00
|
Бостон – Каролина
|- : -
|19.01
|03:00
|
Вашингтон – Виннипег
|- : -
|19.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|- : -
|19.01
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|- : -
|19.01
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|- : -
|19.01
|04:30
|
Даллас – Монреаль
|- : -
|19.01
|05:00
|
Калгари – Флорида
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Эдмонтон – Чикаго
|- : -
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|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|25
|2.07
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
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