Стэмкос, Кадри, Гюнтцель и Терри стали последними участниками Матча всех звезд НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала последних участников Матча всех звезд.

Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»), Назем Кадри («Колорадо»), Мика Зибанеджад («Рейнджерс») и Трой Терри («Анахайм») выиграли голосование в своих дивизионах. Однако Зибанежад не сможет принять участие в матче по личным причинам, и его в Тихоокеанском дивизионе заменит занявший второе место форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель. Среди претендентов также были россияне Евгений Кузнецов («Вашингтон») и Андрей Свечников («Каролина»), но они в итоге выбраны не были.

«Звездный уик-энд НХЛ 2022» пройдет в субботу, 5 февраля в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Он будет состоять из трех матчей турнира в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона.