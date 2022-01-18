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18 января, 23:26

Стэмкос, Кадри, Гюнтцель и Терри стали последними участниками Матча всех звезд НХЛ

Евгений Петров
Корреспондент
Последние участники Матча звезд НХЛ.
Фото nhl.com

НХЛ на своем официальном сайте назвала последних участников Матча всех звезд.

Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»), Назем Кадри («Колорадо»), Мика Зибанеджад («Рейнджерс») и Трой Терри («Анахайм») выиграли голосование в своих дивизионах. Однако Зибанежад не сможет принять участие в матче по личным причинам, и его в Тихоокеанском дивизионе заменит занявший второе место форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель. Среди претендентов также были россияне Евгений Кузнецов («Вашингтон») и Андрей Свечников («Каролина»), но они в итоге выбраны не были.

«Звездный уик-энд НХЛ 2022» пройдет в субботу, 5 февраля в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Он будет состоять из трех матчей турнира в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона.

Джейк Гюнтцель
Назем Кадри
Стивен Стэмкос
Трой Терри
НХЛ
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 25 14 54
2 Каролина 35 25 10 52
3 Питтсбург 38 23 15 51
4 Вашингтон 39 21 18 51
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 38 13 25 33
8 Айлендерс 31 12 19 30
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 38 11 27 29
7 Оттава 31 11 20 24
8 Монреаль 37 7 30 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 25 11 53
2 Сент-Луис 39 23 16 51
3 Нэшвилл 40 24 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 35 18 17 38
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 37 9 28 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 23 17 48
2 Лос-Анджелес 39 20 19 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 38 17 21 37
8 Сиэтл 38 11 27 26
Результаты / календарь
9.01
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18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
19.01 03:00
Филадельфия – Айлендерс
- : -
19.01 03:00
Айлендерс – Коламбус
 - : -
19.01 03:00
Бостон – Каролина
 - : -
19.01 03:00
Вашингтон – Виннипег
 - : -
19.01 03:00
Оттава – Баффало
 - : -
19.01 03:00
Филадельфия – Детройт
 - : -
19.01 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 - : -
19.01 04:30
Даллас – Монреаль
 - : -
19.01 05:00
Калгари – Флорида
 - : -
19.01 05:00
Эдмонтон – Чикаго
 - : -
19.01 06:30
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 30 2.08
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