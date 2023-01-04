Овечкин забросил 167-му вратарю в НХЛ, до рекорда Ягра осталось 11

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:5 ОТ).

Россиянин впервые забросил в ворота голкипера «Сэйбрз» Укко-Пекки Луукконена. Это 167-й голкипер в НХЛ, которому забивал Овечкин.

Лишь двоим хоккеистам в истории лиги удавалось забросить большему числу вратарей. Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (178), на втором месте — Патрик Марло (177).