Овечкин взял на себя вину за гол Малкина в матче НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин взял на себя ответственность за гол форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «Пингвинз».

«Прежде всего, это была моя ошибка в том голе, вроде как от моей клюшки шайба отлетела к синей линии и покатилась в их сторону. Но вы знаете, я думаю, что мы хорошо сыграли первый период. Во втором мы не забили, они забили, и вот такая игра», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Ранее 38-летний россиянин заявил, что команде нужно пересмотреть матч с «Питтсбургом» и действовать лучше в следующих играх.

«Вашингтон» следующий матч проведет 17 октября дома против «Калгари», а «Питтсбург» 15 октября сыграет с «Флэймз».