Овечкин объяснил, чем отличаются фанаты в России и США

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин ответил на блиц-опрос пресс-службы Олимпийского комитета России.

Хоккеист заявил, что предпочел бы нападающего «Барселоны» Лионеля Месси форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявил, что отличие между фанатами в России и США заключается в культуре боления и назвал партнера по «Кэпиталз» Дмитрия Орлова самым модным игроком российской сборной.

В сезоне-2019/20 Овечкин в девятый раз за карьеру получил «Морис Ришар Трофи» — награду, которую вручают лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. На счету россиянина 48 шайб.

Сезон-2020/21 в НХЛ стартует 1 января 2021 года.