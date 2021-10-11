Овечкин вновь пропустил тренировку «Вашингтона» из-за травмы

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин снова не вышел на тренировку команды из-за повреждения «нижней части тела», сообщает журналист Том Гулитти.

8 октября 36-летний россиянин получил травму в предсезонном матче НХЛ с «Филадельфией». В первом периоде встречи Овечкин попытался провести силовой прием против соперника, но сам оказался на льду.

«Вашингтон» начнет новый сезон НХЛ домашним матчем с «Рейнджерс» 13 октября.