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Панарин будет одним из альтернативных капитанов «Рейнджерс»

Российский нападающий Артемий Панарин будет одним из альтернативных капитанов «Рейнджерс»
11 октября, 18:19
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«Рейнджерс» назвали имена шести игроков, которые будет альтернативными капитанами команды. В их число попал российский нападающий Артемий Панарин.

Панарин является самым дорогостоящим игроком команды из Нью-Йорка — зарплата форварда составляет 11,642 миллиона долларов в год. В прошлом сезоне россиянин набрал 58 (17+41) очков в 42 встречах.

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Иван Шитик все материалы автора
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