Панарин будет одним из альтернативных капитанов «Рейнджерс»
Российский нападающий Артемий Панарин будет одним из альтернативных капитанов «Рейнджерс»
11 октября, 18:19
«Рейнджерс» назвали имена шести игроков, которые будет альтернативными капитанами команды. В их число попал российский нападающий Артемий Панарин.
Панарин является самым дорогостоящим игроком команды из Нью-Йорка — зарплата форварда составляет 11,642 миллиона долларов в год. В прошлом сезоне россиянин набрал 58 (17+41) очков в 42 встречах.
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