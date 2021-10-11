Панарин будет одним из альтернативных капитанов «Рейнджерс»

«Рейнджерс» назвали имена шести игроков, которые будет альтернативными капитанами команды. В их число попал российский нападающий Артемий Панарин.

OFFICIAL: The six alternate captains for #NYR will be Artemi Panarin, Chris Kreider, Mika Zibanejad, Jacob Trouba, Ryan Strome and Barclay Goodrow. — New York Rangers (@NYRangers) October 11, 2021

Панарин является самым дорогостоящим игроком команды из Нью-Йорка — зарплата форварда составляет 11,642 миллиона долларов в год. В прошлом сезоне россиянин набрал 58 (17+41) очков в 42 встречах.