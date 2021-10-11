Голышев отправлен в фарм-клуб «Айлендерс»

Российский нападающий Анатолий Голышев был отправлен в фарм-клуб «Айлендерс». Он продолжит подготовку к сезону в составе «Бриджпорта», сообщает Newsday.

Голышев в 2016 году был выбран «Айлендерс» на драфте под общим 95-м номером. В прошедшем чемпионате НХЛ хоккеист подписывал контракт с клубом из Нью-Йорка до конца сезона-2020/21, но так и не провел ни одной игры.

Ранее 26-летний игрок выступал в КХЛ за «Автомобилист» на протяжении нескольких лет.