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Голышев отправлен в фарм-клуб «Айлендерс»

Российский нападающий Анатолий Голышев отправлен в фарм-клуб «Айлендерс»
11 октября, 19:03
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Российский нападающий Анатолий Голышев был отправлен в фарм-клуб «Айлендерс». Он продолжит подготовку к сезону в составе «Бриджпорта», сообщает Newsday.

Голышев в 2016 году был выбран «Айлендерс» на драфте под общим 95-м номером. В прошедшем чемпионате НХЛ хоккеист подписывал контракт с клубом из Нью-Йорка до конца сезона-2020/21, но так и не провел ни одной игры.

Ранее 26-летний игрок выступал в КХЛ за «Автомобилист» на протяжении нескольких лет.

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Иван Шитик все материалы автора
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