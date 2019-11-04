«Вашингтон» принимает «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:2, начало второго периода). Для капитан хозяев Александра Овечкина это 1100-я встреча в НХЛ. По этому показателю он делит 190-е место с Дэном Хэмьюсом. Лидер — Горди Хоу (1797).

Овечкин — пятый россиянин, преодолевший планку в 1100 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Ранее этой отметки достигали Алексей Ковалев, Сергей Гончар, Сергей Федоров и Вячеслав Козлов. В 1100 играх Александр набрал 1230 (669+561) очков.

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