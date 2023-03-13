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Сегодня, 19:20

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» в Нью-Йорке

Виктория Кравченко
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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил тренировку команды на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», пишет журналист Washington Post Роман Стаббс.

37-летний хоккеист решил взять время на отдых и восстановление, поэтому не участвовал в тренировке.

В ночь с 14 на 15 марта «Вашингтон» сыграет на выезде с «Рейнджерс». Начало — в 2.00 мск.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал вторым в рейтинге лучших игроков в истории с 50 голами за сезон по версии The Athletic.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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The Athletic: Овечкин стал вторым в рейтинге лучших игроков в истории с 50 голами за сезон
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