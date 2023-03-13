Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» в Нью-Йорке
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил тренировку команды на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», пишет журналист Washington Post Роман Стаббс.
37-летний хоккеист решил взять время на отдых и восстановление, поэтому не участвовал в тренировке.
В ночь с 14 на 15 марта «Вашингтон» сыграет на выезде с «Рейнджерс». Начало — в 2.00 мск.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал вторым в рейтинге лучших игроков в истории с 50 голами за сезон по версии The Athletic.
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18.03
|13.03
|02:00
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Тампа-Бэй – Виннипег
|2 : 3
|13.03
|02:00
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Нью-Джерси – Каролина
|3 : 0
|13.03
|02:00
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Сент-Луис – Вегас
|3 : 5
|13.03
|04:00
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Калгари – Оттава
|5 : 1
|13.03
|04:30
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Аризона – Миннесота
|5 : 4 ОТ
|13.03
|04:30
|
Анахайм – Нэшвилл
|4 : 5 ОТ
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