Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» в Нью-Йорке

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил тренировку команды на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», пишет журналист Washington Post Роман Стаббс.

37-летний хоккеист решил взять время на отдых и восстановление, поэтому не участвовал в тренировке.

В ночь с 14 на 15 марта «Вашингтон» сыграет на выезде с «Рейнджерс». Начало — в 2.00 мск.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал вторым в рейтинге лучших игроков в истории с 50 голами за сезон по версии The Athletic.