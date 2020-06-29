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Овечкин признан лучшим восьмым номером в истории НХЛ

29 июня 2020, 12:33
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин был признан лучшим восьмым номером среди игроков НХЛ за всю историю, сообщает официальный Instagram лиги.

В голосовании принимали участия спортивные журналисты, работающие на матчах НХЛ. В ходе голосования Овечкин набрал 53 очка — за него проголосовали 17 журналистов, и только один отдал форварду второе место.

Вторую строчку среди восьмых номеров занял Теему Селянне (30 очков), замкнул тройку Кэм Нили (13 очков).

Ранее лучшим 13-м номером в истории НХЛ был признан бывший форвард «Детройта» Павел Дацюк.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с клубом форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

По итогам досрочно завершившегося регулярного сезона НХЛ форвард получил «Морис Ришар Трофи», в девятый раз став лучшим снайпером «регулярки».

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