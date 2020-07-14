Овечкин признался, что соскучился по хоккею

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сказал, что соскучился по хоккею во время паузы из-за пандемии коронавируса.

«Конечно, я очень соскучился по хоккею, — сказал Овечкин, ненадолго сняв с себя маску. — Но самое важное для нас — оставаться в максимальной безопасности. В такой ситуации нужно быть очень осторожным, уверенным на 100 процентов, что ты не подцепишь COVID-19 и не принесешь его домой. Поэтому мы и тренируемся в группах и принимаем все эти меры предосторожности. Уверен, что жена поддержала бы меня в любом моем решении».

«Вашингтон» и еще 23 клуба открыли тренировочные лагеря. НХЛ планирует начать игры Кубка Стэнли 1 августа.