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Овечкин признался, что соскучился по хоккею

14 июля 2020, 08:18
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сказал, что соскучился по хоккею во время паузы из-за пандемии коронавируса.

«Конечно, я очень соскучился по хоккею, — сказал Овечкин, ненадолго сняв с себя маску. — Но самое важное для нас — оставаться в максимальной безопасности. В такой ситуации нужно быть очень осторожным, уверенным на 100 процентов, что ты не подцепишь COVID-19 и не принесешь его домой. Поэтому мы и тренируемся в группах и принимаем все эти меры предосторожности. Уверен, что жена поддержала бы меня в любом моем решении».

«Вашингтон» и еще 23 клуба открыли тренировочные лагеря. НХЛ планирует начать игры Кубка Стэнли 1 августа.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-excited-about-chance-to-finish-season-compete-for-cup/c-317402686

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