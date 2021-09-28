Овечкин представил клубного щенка «Вашингтона» по кличке Бисквит
04:24
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин представил болельщикам нового клубного щенка лабрадора по кличке Бисквит, сообщает сайт НХЛ.
«Я Бисквит — официальный щенок «Вашингтона»! Как и ваш старый друг по кличке Капитан, я буду проходить обучение в роли служебной собаки. Я люблю играть с шайбами (бисквитами) и клюшками, с нетерпением жду встречи со всеми вами», — говорится в сообщении.
Акция организована в сотрудничестве с компанией America's VetDogs, которая предоставляет служебных собак нуждающимся и людям с ограниченными возможностями.
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