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Овечкин представил клубного щенка «Вашингтона» по кличке Бисквит

04:24
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин представил болельщикам нового клубного щенка лабрадора по кличке Бисквит, сообщает сайт НХЛ.

«Я Бисквит — официальный щенок «Вашингтона»! Как и ваш старый друг по кличке Капитан, я буду проходить обучение в роли служебной собаки. Я люблю играть с шайбами (бисквитами) и клюшками, с нетерпением жду встречи со всеми вами», — говорится в сообщении.

Публикация от Biscuit (@capspup)

Акция организована в сотрудничестве с компанией America's VetDogs, которая предоставляет служебных собак нуждающимся и людям с ограниченными возможностями.

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Сергей Разин все материалы автора

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