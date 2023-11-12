«Вашингтон» обыграл «Айлендерс», Овечкин оформил дубль

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Айлендерс» со счетом 4:1.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Александр Овечкин, забросив одну из шайб в пустые ворота, еще по голу забили Ник Дауд и Алексей Протас, Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. У «островитян» гол на счету Александра Романова, Семен Варламов отразил 24 броска из 27.

После этого матча «Вашингтон» с 16 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 13 очками — на 13-й строчке.