«Питтсбург» обыграл «Баффало», Малкин набрал два очка

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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 4:0.

Дубль оформил Эрик Карлссон, 2 (1+1) очка у Евгения Малкина, еще один гол на счету Дрю О'Коннора.

После этого матча «Питтсбург» с 14 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Баффало» с 15 очками — на 11-й строчке.