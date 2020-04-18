Овечкин постарается обыграть Гретцки в киберхоккей

Нападающий «Вашингтона» Александра Овечкина отметил, что постарается выиграть у лучшего бомбардира НХЛ Уэйна Гретцки в предстоящем киберхоккейном матче между ними. Противостояние под названием «Великий против «Великой восьмерки» состоится в ночь на 23 апреля. Собранные во время трансляции деньги будут направлены на борьбу с коронавирусом.

— Да, я очень рад, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Овечкина. — Я не так часто играю в NHL 20 и не являюсь большим специалистом в компьютерных играх. Но буду стараться изо всех сил, чтобы обыграть Уэйна.