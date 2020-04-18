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Гретцки считает, что у Овечкина лучше шансы в киберхоккейном матче

06:46
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Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки считает, что у российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина лучше шансы в предстоящем киберхоккейном матче между ними. Противостояние под названием «Великий против «Великой восьмерки» состоится в ночь на 23 апреля. Собранные во время трансляции деньги будут направлены на борьбу с коронавирусом.

— Это совсем новое дело для меня. Алекс знаком с NHL 20 немного лучше меня. Но знаете что? Будет интересно, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Гретцки. — Конечно, это не очень серьезно. Главное — помочь людям, которым сейчас нужна помощь. А в это время в ней нуждаются многие. Мы с Алексом постараемся, это увлекательное занятие. Я очень жду встречи, хочу принять участие в этом турнире. Будет весело.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/gretzky-ovechkin-to-square-off-in-nhl-20-livestream-for-charity/c-316646670

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