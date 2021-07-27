Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном»

20:05
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Теги:

Российский форвард Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». Об этом он сообщил в своем Twitter.

Информацию подтвердил и официальный Twitter клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет. Таким образом, он останется в команде до сезона-2025/26. Зарплата игрока составит 47,5 миллиона долларов. Среднегодовая зарплата — 9,5 миллиона.

35-летний хоккеист в прошлом сезоне провел 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (24+18) очка. Всего в лиге на его счету 1197 матчей и 1320 (730+590) очков. В 2018 году он в составе «Вашингтона» выиграл Кубок Стэнли. Он привел команду к победе в качестве капитана.

Ранее у россиянина истек 13-летний контракт на 124 миллиона, который он подписал в 2008 году. Овечкин занимает первое место в истории клуба по количеству матчей (1197), очков (1320) и голов (730).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020, медальный зачет на 26 июля: Япония вышла на первое место, Россия — четвертая
«Все, я больше никому не нужна?» За феерией в плавании мимо всех прошла драма Юлии Ефимовой
Американцы требуют запретить соцсети из-за Байлз. Они уверены — болельщики довели Симону до депрессии
Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном»
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд