Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном»
Российский форвард Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». Об этом он сообщил в своем Twitter.
I'M BACK DC !!! #ALLCAPS pic.twitter.com/7XQPfT6aZP— Alex Ovechkin (@ovi8) July 27, 2021
Информацию подтвердил и официальный Twitter клуба.
??? ? ...— Washington Capitals (@Capitals) July 27, 2021
The Washington Capitals have re-signed captain Alex Ovechkin to a five-year, $ 47.5 million contract.
Full Details: https://t.co/iLXnd3MUZy#ALLCAPS | #Gr8 pic.twitter.com/coS7gHTpS6
Соглашение рассчитано на пять лет. Таким образом, он останется в команде до сезона-2025/26. Зарплата игрока составит 47,5 миллиона долларов. Среднегодовая зарплата — 9,5 миллиона.
35-летний хоккеист в прошлом сезоне провел 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (24+18) очка. Всего в лиге на его счету 1197 матчей и 1320 (730+590) очков. В 2018 году он в составе «Вашингтона» выиграл Кубок Стэнли. Он привел команду к победе в качестве капитана.
Ранее у россиянина истек 13-летний контракт на 124 миллиона, который он подписал в 2008 году. Овечкин занимает первое место в истории клуба по количеству матчей (1197), очков (1320) и голов (730).
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