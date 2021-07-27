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Tokyo 2020
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Генменеджер «Ванкувера» подтвердил, что контракт Холтби будет выкуплен

20:00
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Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг подтвердил, что вратарь Брэйден Холтби выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Контракт 31-летнего канадца с кэпхитом в 4,3 миллиона долларов действует до конца сезона-2021/22.

В минувшем сезоне Холтби провел 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,67 шайбы и отражая 88,9% бросков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Canucks/status/1420063187416666121

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