Генменеджер «Ванкувера» подтвердил, что контракт Холтби будет выкуплен

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг подтвердил, что вратарь Брэйден Холтби выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Canucks GM Jim Benning has confirmed today that Braden Holtby has been placed on unconditional waivers for the purposes of a buyout. — Vancouver #Canucks (@Canucks) July 27, 2021

Контракт 31-летнего канадца с кэпхитом в 4,3 миллиона долларов действует до конца сезона-2021/22.

В минувшем сезоне Холтби провел 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,67 шайбы и отражая 88,9% бросков.