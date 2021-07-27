Генменеджер «Ванкувера» подтвердил, что контракт Холтби будет выкуплен
20:00
Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг подтвердил, что вратарь Брэйден Холтби выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.
Контракт 31-летнего канадца с кэпхитом в 4,3 миллиона долларов действует до конца сезона-2021/22.
В минувшем сезоне Холтби провел 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,67 шайбы и отражая 88,9% бросков.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю