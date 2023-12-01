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Сегодня, 00:45

Овечкин назвал российских игроков, за чьей игрой ему интересно следить

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий «Вашингтона», самый результативный российский игрок НХЛ Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал тройку игроков, за которыми ему приятно наблюдать.

— За кем вам больше всего сейчас нравится смотреть из российских энхаэловцев?

— Никита Кучеров хорошо играет. За Кузей (Евгением Кузнецовым) приятно наблюдать, тем же Малычем (Евгением Малкиным).

— Многие считают, что Кузнецов в последние сезоны играет с меньшей мотивацией, чем во времена выигрыша Кубка Стэнли. Как это видится изнутри?

— Мотивация — в игре. Мы играем, получаем от этого удовольствие. Понятно, что иногда нет такого результата, какого хотелось бы. Но мы делаем все возможное для того, чтобы и нам самим было приятно играть, и болельщикам смотреть.

— Обидно, когда отменяют такие голы, какой вы забили «Эдмонтону» в одно касание после вбрасывания, выигранного Кузнецовым?

— У меня уже три гола в этом сезоне отменили! Будем работать и забивать дальше — такие, чтобы не отменяли.

Майкл Джордан, Александр Овечкин и&nbsp;Уэйн Гретцки. «Хочу сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом!» Эксклюзивное интервью Александра Овечкина
Александр Овечкин
НХЛ
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«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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Овечкин назвал лучших игроков НХЛ по собственной версии

Овечкин высказался о приостановке карьеры Бэкстрема
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 21 16 5 33
2 Каролина 21 13 8 26
3 Вашингтон 19 11 8 24
4 Филадельфия 22 11 11 23
5 Айлендерс 21 8 13 22
6 Нью-Джерси 20 10 10 21
7 Питтсбург 21 10 11 21
8 Коламбус 24 7 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 14 7 31
2 Флорида 22 13 9 28
3 Торонто 20 11 9 25
4 Детройт 21 11 10 25
5 Тампа-Бэй 23 10 13 25
6 Баффало 22 10 12 22
7 Монреаль 22 10 12 22
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 21 15 6 30
2 Даллас 20 13 7 28
3 Виннипег 21 12 9 26
4 Сент-Луис 21 11 10 23
5 Нэшвилл 21 11 10 22
6 Аризона 21 10 11 22
7 Миннесота 20 6 14 16
8 Чикаго 20 7 13 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 23 14 9 32
2 Ванкувер 23 15 8 31
3 Лос-Анджелес 20 13 7 29
4 Калгари 22 9 13 21
5 Сиэтл 23 8 15 21
6 Анахайм 22 9 13 18
7 Эдмонтон 21 8 13 17
8 Сан-Хосе 22 5 17 12
Результаты / календарь
20.11
21.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
1.12 03:00
Торонто – Сиэтл
 - : -
1.12 03:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 - : -
1.12 03:00
Тампа-Бэй – Питтсбург
 - : -
1.12 03:00
Каролина – Айлендерс
- : -
1.12 03:00
Бостон – Сан-Хосе
 - : -
1.12 03:00
Детройт – Чикаго
 - : -
1.12 03:00
Монреаль – Флорида
 - : -
1.12 04:00
Сент-Луис – Баффало
 - : -
1.12 04:00
Виннипег – Эдмонтон
 - : -
1.12 04:00
Нэшвилл – Миннесота
 - : -
1.12 05:00
Калгари – Даллас
 - : -
1.12 05:00
Аризона – Колорадо
 - : -
1.12 06:00
Ванкувер – Вегас
 - : -
1.12 06:00
Анахайм – Вашингтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 22 37
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 23 35
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

 23 33
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 23 17
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 22 15
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 22 15
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 3 1.35
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 13 1.97

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