Овечкин назвал российских игроков, за чьей игрой ему интересно следить

Нападающий «Вашингтона», самый результативный российский игрок НХЛ Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал тройку игроков, за которыми ему приятно наблюдать.

— За кем вам больше всего сейчас нравится смотреть из российских энхаэловцев?

— Никита Кучеров хорошо играет. За Кузей (Евгением Кузнецовым) приятно наблюдать, тем же Малычем (Евгением Малкиным).

— Многие считают, что Кузнецов в последние сезоны играет с меньшей мотивацией, чем во времена выигрыша Кубка Стэнли. Как это видится изнутри?

— Мотивация — в игре. Мы играем, получаем от этого удовольствие. Понятно, что иногда нет такого результата, какого хотелось бы. Но мы делаем все возможное для того, чтобы и нам самим было приятно играть, и болельщикам смотреть.

— Обидно, когда отменяют такие голы, какой вы забили «Эдмонтону» в одно касание после вбрасывания, выигранного Кузнецовым?

— У меня уже три гола в этом сезоне отменили! Будем работать и забивать дальше — такие, чтобы не отменяли.