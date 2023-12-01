Овечкин назвал лучших игроков НХЛ по собственной версии

Нападающий «Вашингтона», самый результативный российский игрок НХЛ Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал пятерку сильнейших хоккеистов Национальной хоккейной лиги.

— Чем объясняете самую высокую результативность в НХЛ за последние 20 лет в этом сезоне? И вообще она растет сезон от сезона.

— Лига не стоит на месте и меняется. Стало больше пространства для более юрких игроков. Если посмотреть, что было лет десять назад — правила поменялись. Больше стало удалений, нет таких задержек и хитов, как раньше. Все делается для того, чтобы было больше зрелища.

— Если бы вам сейчас было лет на пятнадцать меньше, при нынешних правилах сколько бы голов за сезон забивали и очков набирали?

— Если бы да кабы. Я доволен и тем, как прошли мои молодые годы, и в принципе тем, как все идет сейчас. Буду продолжать работать и стараться.

— Кто для вас сейчас в НХЛ номер один?

— Одного человека сложно выделить. Маккиннон, Кучеров, Мэттьюс, конечно, Макдэвид, Макар...