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Овечкин может сыграть с «Рейнджерс»

18:41
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что нападающий Александр Овечкин имеет шанс сыграть в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Окончательное решение будет принято перед началом игры, сообщает в Twitter журналист Саманта Пелл.

23 апреля 35-летний нападающий не смог доиграть матч с «Айлендерс» из-за травмы. В текущем сезоне Овечкин провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 42 (24+18) очка.

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