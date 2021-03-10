Овечкин, Малкин, Бобровский и Гусев вошли в сборную разочарований начала сезона НХЛ

Четыре российских хоккеиста вошли в сборную разочарований первой части сезона НХЛ по версии The Athletic. В их числе вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, а также три нападающих: Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Никита Гусев («Нью-Джерси»).

Полностью сборная разочарований выглядит следующим образом:

Вратари: Кэри Прайс, Сергей Бобровский, Мэтт Мюррей

Защитники: Эрик Карлссон — Сет Джонс, Миро Хейсканен — Оливер Экман-Ларссон, Джош Моррисси — Джейк Труба.

Нападающие: Тэйлор Холл — Мика Зибанежад — Джефф Скиннер, Александр Овечкин — Евгений Малкин — Зак Паризе, Мэтт Дюшен — Райан Джохансен — Макс Доми, Никита Гусев — Алексис Лафреньер — Энтони Манта.