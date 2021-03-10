Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин, Малкин, Бобровский и Гусев вошли в сборную разочарований начала сезона НХЛ

18:28
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Теги:

Четыре российских хоккеиста вошли в сборную разочарований первой части сезона НХЛ по версии The Athletic. В их числе вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, а также три нападающих: Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Никита Гусев («Нью-Джерси»).

Полностью сборная разочарований выглядит следующим образом:

Вратари: Кэри Прайс, Сергей Бобровский, Мэтт Мюррей

Защитники: Эрик Карлссон — Сет Джонс, Миро Хейсканен — Оливер Экман-Ларссон, Джош Моррисси — Джейк Труба.

Нападающие: Тэйлор Холл — Мика Зибанежад — Джефф Скиннер, Александр Овечкин — Евгений Малкин — Зак Паризе, Мэтт Дюшен — Райан Джохансен — Макс Доми, Никита Гусев — Алексис Лафреньер — Энтони Манта.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир