Овечкин и Орлов отведали индейки в раздевалке после победы над «Флоридой»
04:27
Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов первыми получили право попробовать индейку ко дню благодарения после победы над «Флоридой» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter видео, на котором хоккеисты пробуют блюдо. В сегодняшнем матче Овечкин, забросивший три шайбы, был признан лучшим нападающим команды, а Орлов — лучшим защитником.
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