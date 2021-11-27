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Овечкин и Орлов отведали индейки в раздевалке после победы над «Флоридой»

04:27
Дмитрий Орлов и Александр Овечкин с куском индейки в руках. Фото Twitter
Дмитрий Орлов и Александр Овечкин с куском индейки в руках. Фото Twitter
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Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов первыми получили право попробовать индейку ко дню благодарения после победы над «Флоридой» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter видео, на котором хоккеисты пробуют блюдо. В сегодняшнем матче Овечкин, забросивший три шайбы, был признан лучшим нападающим команды, а Орлов — лучшим защитником.

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Евгений Козинов все материалы автора
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