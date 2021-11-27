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Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Флорида», Кузнецов — третьей

04:16
Александр Овечкин (в центре) с одоклубниками. Фото Twitter
Александр Овечкин (в центре) с одоклубниками. Фото Twitter
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Флорида» (4:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский нападающий Александр Овечкин. На его счету три заброшенные шайбы.

Второй звездой стал Том Уилсон, набравший 3 (1+2) очка. Замкнул тройку лучших российский нападающий Евгений Кузнецов, который сделал три голевые передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора
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