Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Флорида», Кузнецов — третьей
04:16
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Флорида» (4:3). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой признан российский нападающий Александр Овечкин. На его счету три заброшенные шайбы.
Второй звездой стал Том Уилсон, набравший 3 (1+2) очка. Замкнул тройку лучших российский нападающий Евгений Кузнецов, который сделал три голевые передачи.
Читайте также
Россия избежала пути жизни и пути смерти на ЧМ-2022. Но не избежала встречи с Левандовски и Ибрагимовичем
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю