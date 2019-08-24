Овечкин и Фетисов посетили празднование Дня российского флага

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и бывший хоккеист сборной СССР, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов посетили праздник на улице Сахарова, посвященный Дню российского флага. Овечкин рассказал об особенном воспоминании, связанном с флагом страны.

— Хочу поздравить нас с праздником. Поздравить наш флаг, пожелать ему подниматься как можно чаще на спортивных аренах, — сказал Овечкин. — У меня с флагом связано много воспоминаний. Но есть особенное. Это было в 2014 году в Минске перед финалом чемпионата мира. Перед игрой у нас дисквалифицировали тренера. Многие ребята были травмированы. У кого-то бы сломан палец, у кого-то рука. У меня был надрыв связок, я играл в титановом наколеннике. Но мы понимали, что отступать некуда. За нами стоит Россия. Мы выходили на игру как на последний бой.

Когда мы победили, поднимался флаг и играл гимн, мы ощущали радость и гордость за страну, болельщиков, родных и близких. Мы доказали, что самые сильные.