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Овечкин держит себя в форме в ожидании возобновления сезона в НХЛ

05:01
Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото Instagram
Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото Instagram
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Анастасия Шубская, супруга капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новое видео в историях Instagram. Она показала, как 34-летний хоккеист работает над физической формой с тренером.

Регулярный чемпионат НХЛ был прерван из-за коронавируса. Ожидается, что летом игры возобновятся.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 14 на 15 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 510 963 человека. Умерших — 302 504, выздоровевших — 1 697 595.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 15 мая выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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