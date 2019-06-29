"Оттава" заинтересована в Никите Зайцеве

"Оттава" заинтересована в российском защитнике "Торонто" Никите Зайцеве. Об этом сообщил известный североамериканский журналист Даррен Дрегер. Однако, по его словам, 27-летний игрок не хочет переходить в этот клуб.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на Зайцева считается "Эдмонтон". Генменеджер "Торонто" также заявил, что Зайцев может остаться в команде.

Зайцев заключил семилетний контракт с "Торонто" в 2017 году на сумму 31,5 миллиона долларов (в среднем 4,5 миллиона в год).

В сезоне-2018/19 россиянин провел 81 матч, набрав 14 (3+11) баллов за результативность. В плей-офф он отыграл семь встреч.