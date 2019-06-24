Генменеджер "Торонто" заявил, что Зайцев может остаться в команде

Генменеджер "Торонто" Кайл Дубас прокомментировал возможный обмен российского защитника Никиты Зайцева.

– Не могу гарантировать, что обмен состоится, – цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ​. – Мы объяснили Никите и его агенту, что будем работать с ними над поиском выхода из сложившейся ситуации, но если мы не найдем ему достойную замену или игрока, который усилит нас, он останется в составе.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на 27-летнего россиянина считается "Эдмонтон"​.

В сезоне-2018/19 Никита Зайцев провел 81 матч, набрав 14 (3+11) баллов за результативность. В плей-офф он отыграл семь встреч.