«Оттава» выставила нападающего Уайта на драфт отказов с целью расторжения контракта

«Оттава» выставила нападающего Колина Уайта на безусловный драфт отказов. Клуб намерен расторгнуть контракт с 25-летним форвардом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Его контракт с кэпхитом в 4,75 миллиона долларов рассчитан еще на три сезона.

Уайт провел всю карьеру в НХЛ в составе «Оттавы». Он был выбран командой на драфте 2015 года в первом раунде под общим 21-м номером.

Всего в лиге форвард провел 224 матча и набрал 98 (26+62) очков.