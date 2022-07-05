The Athletic представил итоговый рейтинг проспектов драфта НХЛ-2022. Юров, Мирошниченко и Минтюков попали в первый раунд
Колумнист авторитетного портала The Athletic Кори Пронман представил итоговый рейтинг лучших проспектов для драфта НХЛ 2022 года.
Этот рейтинг возглавил словацкий нападающий Юрай Слафковски. Вторым стал канадский форвард Шейн Райт, третьим — американский нападающий Логан Кули.
На уровне первого раунда котируются трое россиян: нападающий Данила Юров, Иван Мирошниченко и защитник Павел Минтюков.
Рейтинг проспектов
Драфт-2022
1. Юрай Слафковски — форвард (Словакия)
2. Шейн Райт — форвард (Канада)
3. Логан Кули — форвард (США)
4. Давид Йиржичек — форвард (Чехия)
5. Шимон Немец — защитник (Словакия)
6. Каттер Готье — форвард (США)
7. Йоаким Кемелль — форвард (Финляндия)
8. Мэттью Савой — форвард (Канада)
9. Марко Каспер — форвард (Австрия)
10. Данила Юров — форвард (Россия)...
13. Иван Мирошниченко — форвард (Россия)
21. Павел Минтюков — защитник (Россия)
41. Виктор Неучев — форвард (Россия)
46. Арсений Коромыслов — защитник (Россия)
51. Глеб Трикозов — форвард (Россия)
59. Александр Перевалов — форвард (Россия)
68. Кирилл Долженков — форвард (Россия)
77. Артем Дуда — защитник (Россия)
89. Семен Демидов — форвард (Россия)
97. Илья Квочко — форвард (Россия)
108. Даниил Орлов — защитник (Россия)
113. Семен Синяткин — форвард (Россия)
116. Владимир Грудинин — защитник (Россия)
123. Руслан Газизов — форвард (Россия)
129. Максим Барбашев — форвард (Россия)
130. Сергей Иванов — голкипер (Россия)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72