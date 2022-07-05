Четырехкратная олимпийская чемпионка стала помощником генерального менеджера «Торонто»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по хоккею канадка Хейли Викенхайзер стала помощником генерального менеджера «Торонто», сообщает сайт клуба.

Ранее она была помощником директора по развитию игроков клуба НХЛ.

Викенхайзер завершила карьеру хоккеистки в 2017 году. В составе сборной Канады она завоевала четыре золотые (в 2002, 2006, 2010 и 2014 годах) и одну серебряную (в 1998-м) медали Олимпийских игр, стала семикратной чемпионкой мира.

Викенхайзер закончила профессиональную карьеру в статусе рекордсменки национальной команды по количеству заброшенных шайб, результативных передач и очков.