"Оттава" вырвала победу у "Эдмонтона"

"Оттава" обыграла "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 ОТ. "Сенаторз" трижды выходили вперед, но "Ойлерз" трижды сравнивали счет.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Оттава" - 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Ткачак - 18 (бол., Воланин, Демело), 4:37 - 0:1. Чейссон - 21 (Нерс), 8:12 - 1:1. Райан - 14 (бол., Шабо, Уайт), 15:28 - 1:2. Макдэвид - 38 (Драйзайтль, Кассиан), 22:54 - 2:2. Гиббонс - 6 (Пяйярви-Свенссон, Линдберг), 47:37 - 2:3. Кейв - 3 (Гамбарделла, Ганье), 48:33 - 3:3. Ткачак - 19 (Балцерс, Андерсон), 62:09 - 3:4.

Вратари: Коскинен - Андерсон.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 29 (7+11+11+0) - 35 (12+13+8+2).

23 марта. Эдмонтон. Rogers Place.