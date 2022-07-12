Нападающий Хиностроза продлил контракт с «Баффало»

Нападающий Винни Хиностроза подписал новый контракт с «Баффало». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Зарплата 28-летнего хоккеиста составит 1,7 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Хиностроза провел в регулярном чемпионате 62 матча, в которых набрал 25 (13+12) очков.