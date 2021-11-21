«Оттава» вычеркнула Зайцева из ковид-протокола
19:38
«Оттава» вывела защитника Никиту Зайцева из ковид-протокола НХЛ. Россиянин готов тренироваться с командой, сообщает журналист Брюс Гарриоч.
В этом сезоне 30-летний россиянин провел 11 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 1 гол при показателе полезности «-4».
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