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«Оттава» вычеркнула Зайцева из ковид-протокола

19:38
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«Оттава» вывела защитника Никиту Зайцева из ковид-протокола НХЛ. Россиянин готов тренироваться с командой, сообщает журналист Брюс Гарриоч.

В этом сезоне 30-летний россиянин провел 11 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 1 гол при показателе полезности «-4».

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное