Сегодня вечером, 23 октября, «Оттава» на своем льду принимает «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи в 20.00 по московскому времени.

Клуб из Нью-Йорка выиграл три матча подряд после двух поражений на старте этого сезона. Российская звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин в этих встречах набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-1».

У «Оттавы» — две победы и два поражения в первых четырех матчах.

Следить за ходом матча «Оттава» — «Рейнджерс» можно на сайте «СЭ», а также в прямой видеотрансляция на «Яндекс.Спорт».