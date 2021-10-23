Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Оттава» — «Рейнджерс»: где смотреть матч чемпионата НХЛ

18:15
Артемий Панарин. Фото instagram.com/nyrangers
Артемий Панарин. Фото instagram.com/nyrangers
Теги:

Сегодня вечером, 23 октября, «Оттава» на своем льду принимает «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи в 20.00 по московскому времени.

Клуб из Нью-Йорка выиграл три матча подряд после двух поражений на старте этого сезона. Российская звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин в этих встречах набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-1».

У «Оттавы» — две победы и два поражения в первых четырех матчах.

Следить за ходом матча «Оттава» — «Рейнджерс» можно на сайте «СЭ», а также в прямой видеотрансляция на «Яндекс.Спорт».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора
Читайте также
История подвига Веденина: советский лыжник уничтожил норвежца и не подчинился японскому императору
На свадьбе российского экс-сенатора в Италии невеста станцевала на стуле
0