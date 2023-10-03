«Оттава»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Оттава» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Оттава Сенаторз»

Город: Оттава, (Канада)

Год основания: 1990

Главный тренер: Ди Джей Смит

Капитан: Брэди Ткачук

Домашняя арена (вместимость): Канейдиан Тайр-центр (19 153)

Конференция: Восточная

Дивизион: Атлантический

«Оттава»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Оттава» выступает в НХЛ с сезона 1992 / 1993. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли сезона 2006 / 2007.

В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Сенаторз» с 86 очками заняли 6-е место в Атлантическом дивизионе и стали 11-ми в Восточной конференции.

«Оттава»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Оттава» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ выездной игрой против «Каролины» на «Пи-эн-си-арене» в Роли. Начало — в 2.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Сенаторз» встретятся с «Бостоном» в среду, 17 апреля (начало — 2.00 мск).

«Оттава»: календарь матчей в октябре 2023

12 октября. 2.00. «Каролина» — «Оттава»

14 октября. 20.00. «Оттава» — «Филадельфия»

16 октября. 2.00. «Оттава» — «Тампа-Бэй»

19 октября. 2.00. «Оттава» — «Вашингтон»

21 октября. 20.00. «Оттава» — «Детройт»

25 октября. 1.45. «Оттава» — «Баффало»

27 октября. 2.30. «Айлендерс» — «Оттава»

29 октября. 2.00. «Питтсбург» — «Оттава»

Календарь матчей «Оттавы» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Оттавы»

Ди Джей Смит (46 лет) в 2019 году был назначен на пост главного тренера «Оттавы Сенаторз». Ранее он работал помощником главного тренера «Торонто».

Российские хоккеисты «Оттавы»

Артем Зуб (защитник)

Владимир Тарасенко (нападающий)

Егор Соколов (нападающий)

«Оттава»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»