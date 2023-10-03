«Торонто» в овертайме уступил «Монреалю», Самсонов отразил 20 бросков

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«Торонто» в предсезонном матче НХЛ в овертайме уступил «Монреалю» со счетом 4:5.

В составе «Мэйпл Ливз» вратарь Илья Самсонов отразил 20 бросков из 25.

В следующем матче «Торонто» 6 октября сыграет с «Детройтом», «Монреаль» 8 октября встретится с «Оттавой».