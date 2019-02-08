"Оттава" прервала серию поражений, обыграв "Анахайм"

"Оттава" выиграла у "Анахайма" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). "Сенаторз" удалось прервать пятиматчевую серию поражений, а для "Дакс" это шестая проигранная встреча подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Анахайм" - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Ткачак - 12 (Стоун, Уайт), 7:23 - 1:0. Дюшен - 23 (Тирни, Шабо), 38:08 - 2:0. Стоун - 23 (Тирни, Сиси), 46:26 - 3:0. Дюшен - 24 (п.в., Сиси), 59:29 - 4:0.

Вратари: Нильссон - Гибсон (Джонсон, 40:00, 55:37 - 58:47, 58:51 - 59:29).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 35 (8+16+11) - 45 (17+9+19).

8 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.