«Оттава» потерпела четвертое поражение кряду

«Нэшвилл» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Для «Сенаторз» это четвертое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Оттава» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Голы: Шабо — 6 (Сабурин, Хэйнси), 4:16 — 0:1. Блэкуэлл — 3 (Экхольм, Джохансен), 4:36 — 1:1. Хлапик — 3 (Балцерс, Гаврилюк), 18:34 — 1:2. Эллис — 7 (бол., Гранлунд), 25:17 — 2:2. Арвидссон — 14 (бол., Ярнкрок, Эллис), 29:43 — 3:2.

Вратари: Сарос — Андерсон (57:16 — 59:29, 59:39).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (9+17+7) — 35 (17+9+9).

Наши: — - Анисимов (18.12/3/-1), Зайцев (22.19/0/-1).

26 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.