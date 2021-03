«Оттава» отправила форварда Абрамова в АХЛ

Нападающий «Оттавы» Виталий Абрамов 26 марта отправлен в АХЛ, сообщает Twitter «Сенаторс».

Вместе с Абрамовым в дубле в «Беллевиле» будет играть другой форвард Марк Кастелич.

Нынешний сезон форвард начинал в финском «Юкурите», где набрал 7 (5+2) очков в восьми играх.

1/2 Roster update: The #Sens have made the following roster moves:



LW Alex Formenton and G Filip Gustavsson have been re-assigned to the team's taxi squad.



LW Vitaly Abramov and C Mark Kastelic have been re-assigned to @BellevilleSens.