«Оттава» уступила «Нью-Джерси» и потерпела третье поражение подряд

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Нью-Джерси» со счетом 3:4.

В составе «Сенаторз» отличились Джейк Сандерссон, Клод Жиру и Брэди Ткачак. У «Дэвилз» шайбы забросили Эрик Хаула, Ондржей Палат, Брендан Смит и Нико Хишер.

«Оттава» потерпела третье поражение подряд и с 70 очками расположилась на 14-м месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» с 78 очками — на 13-й строчке.