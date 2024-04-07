«Торонто» на выезде обыграл «Монреаль», Самсонов отразил 24 броска

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 4:2.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Макс Доми, Остон Мэттьюс, Мэттью Низ и Бобби Маккэнн, Илья Любушкин сделал результативную передачу, вратарь Илья Самсонов отразил 24 броска из 26. У «Канадиенс» шайбы забросили Ник Сузуки и Коул Кофилд.

После этого матча «Торонто» с 97 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 70 очками — на предпоследней строчке.